В РФ предложили полностью запретить вейпы

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В России предложили полностью запретить вейпы. Такую инициативу внесет ко второму чтению законопроекта о регулировании табачного рынка глава думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, передает "Парламентская газета".

По ее мнению, электронные сигареты становятся все более популярными у детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне участившихся обращений граждан поручил подготовить предложения по борьбе с вейпами.

До этого спикер провел в своем телеграм-канале опрос, который показал, что за запрет электронных сигарет выступают 68% пользователей, еще 28% предлагают ужесточить наказание за продажи вейпов детям.

"Мы будем настаивать, чтобы ко второму чтению проекта о регулировании табачной продукции был введен полный запрет на вейпы", – заявила Тимофеева.

Накануне парламентарий посетила несколько ставропольских школ. Депутат поговорила с учителями, которые в ходе беседы заявили о том, что они против вейпов. По мнению педагогов, сейчас эта проблема стала реальной для учебных заведений.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов, а также сформирует позицию по этой теме.

До этого Володин выразил мнение о необходимости ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. По словам председателя ГД, от родителей и педагогов участились жалобы на то, что дети курят электронные сигареты.

О постепенном запрете вейпов высказывался и депутат Алексей Куринный. Парламентарий заявил, что планируется организовать рабочую группу под председательством депутата ГД Петра Толстого. Она будет подготавливать предложения, которые учтут в будущих обсуждениях.

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