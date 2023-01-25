Экономист разъяснил суть закона о кредитных каникулах по потребительским займам

Фото: depositphotos/fizkes

Закон о кредитных каникулах по потребительским займам закрепляет за гражданами те же самые права, что были им предоставлены во время пандемии, заявил экономист Семен Новопрудский. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт пояснил, что теперь россияне будут иметь возможность брать кредитные каникулы на постоянной основе, а не только в конкретной экстренной ситуации, которая наблюдалась в 2020 году.

"Но такие каникулы можно будет взять только один раз на один кредитный договор. То есть, если вы взяли кредит, то можете один раз в жизни на этот кредит взять такие кредитные каникулы. Процедура полностью повторяет те условия, когда каникулы давались во время ковида: потеря за последние 3 месяца не менее 30% среднемесячного дохода за прошлый год", – сказал Новопрудский.

Он уточнил, что таким образом законодатели хотят ввести новый механизм кредитных каникул. При этом, по словам экономиста, заемщики и сегодня могут договариваться о кредитных каникулах в частном порядке.

"У банков есть право давать кредитные каникулы или реструктурировать гражданам кредиты, любые виды кредитов, в том числе и ипотеку. То есть это можно делать и сейчас на основании личных договоренностей. Но, будем откровенны, банки никогда не горят желанием давать людям кредитные каникулы. Это всегда не такой простой процесс. И если он станет законом, конечно, не сделает кредитные каникулы легче", – заявил Новопрудский.

По словам эксперта, власти хотят узаконить и систематизировать эту практику путем внедрения уже опробованного в период пандемии механизма. Новопрудский добавил, что целесообразность таких изменений неочевидна, однако от принятия закона общая ситуация в кредитной сфере точно не ухудшится.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца февраля в России могут принят закон, в соответствии с которым россияне смогут брать кредитные каникулы по любым потребительским займам. Предполагается, что такое право станет доступно гражданам с марта.

Аксаков уточнил, что подобная мера показала эффективность в послепандемийный период, когда заемщики возобновляли выплаты после небольшого кредитного отдыха. Отсрочку по кредиту можно будет получить один раз.



"Деньги 24": как изменятся потребительские кредиты в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!