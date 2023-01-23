Россияне смогут брать кредитные каникулы по любым займам

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Россияне смогут брать кредитные каникулы по любым потребительским займам с марта 2023 года. Соответствующий закон планируют принять в РФ до конца февраля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В беседе с изданием он уточнил, что подобная мера показала эффективность в послепандемийный период, когда заемщики возобновляли выплаты после небольшого кредитного отдыха.

Отсрочку по кредиту можно будет получить один раз. Клиенты смогут получать кредитные каникулы на срок до 6 месяцев в случае снижения их доходов более чем на 30% в сравнении со среднемесячными доходами за прошлый год. При этом сумма кредита должна варьироваться в размере от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Дата оплаты долга будет перенесена без штрафов, за исключением начисления процентов.

В Центробанке уточнили, что россияне также должны иметь возможность отсрочки кредита в случае болезни, потери работы и других жизненных ситуаций.

Ранее Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным учредителям малых и средних предприятий. Законом предусмотрено предоставление отсрочки по платежам организациям, единственный учредитель и руководитель которых был призван в ходе частичной мобилизации в РФ. Претендовать на льготный период можно на весь срок службы, а также на 90 дополнительных дней со дня возвращения.



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