Проект о самозапрете на взятие кредитов внесут в Госдуму – Банк России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуму внесут законопроект, позволяющий гражданам России через портал Госуслуг установить самозапрет на взятие кредитов и займов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Банка России сообщает РИА Новости.

"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную Думу", – указано в сообщении Центробанка.

Согласно законопроекту, граждане смогут выставлять себе запрет или ограничение на получение займов или кредитов через портал Госуслуг. Этот запрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, что позволит банкам видеть выставленные ограничения на кредитование.

Подобная мера позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан для получения кредитов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете работы коллекторских агентств в России. По мнению депутатов от фракции ЛДПР, подобные изменения позволят защитить права россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

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