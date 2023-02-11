"Актуальный репортаж": россияне стали чаще знакомиться в Сети

Одиночество в Сети россиянам, похоже, не грозит. После ухода из страны интернациональных платформ знакомств неожиданно прибыло посетителей на российских сайтах.

Однако после ухода международных платежных систем с поиском половинки возникли сложности. Платежи за продвижение в онлайн-поиске пары зачастую не проходят. Как же теперь оплатить суперлайк, продвинуть анкету или скрыть возраст? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.