МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

В МЧС России предупредили жителей и гостей столицы о дожде с грозой, а также об усилении ветра до 15 метров в секунду 11 августа. В связи с непогодой москвичам посоветовали парковать машины в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Москва привлекает инвесторов к развитию сети коммерческих зарядных комплексов для электромобилей. По итогам торгов они смогут размещать зарядки в упрощенном порядке на земельных участках сроком до 10 лет с возможностью продления. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург включили в план развития столичного метро на ближайшие годы. В связи с этим в Щербинке уже тестируют контактную сеть для будущей магистрали. На 800-метровом участке проверяют надежность конструкции и ее работу при разных нагрузках.

