06 августа, 07:45

Общество

Семьям с детьми предложили выделять по 20 тысяч рублей на летний отдых

Семьям с детьми предложили выделять по 20 тысяч рублей на летний отдых

Семьям с детьми предложили выделять по 20 тысяч рублей на летний отдых для каждого ребенка. Эти средства можно будет потратить на путевку в детский лагерь, что сделает отдых доступнее для многих семей, особенно если детей в семье несколько.

В законопроекте также предлагают поддержать сами лагеря, предоставив им налоговые льготы, а также послабления по аренде и коммунальным платежам. Кроме того, обсуждается введение строгих стандартов качества для обеспечения безопасности и высокого уровня детского отдыха.

