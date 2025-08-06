Семьям с детьми предложили выделять по 20 тысяч рублей на летний отдых для каждого ребенка. Эти средства можно будет потратить на путевку в детский лагерь, что сделает отдых доступнее для многих семей, особенно если детей в семье несколько.

В законопроекте также предлагают поддержать сами лагеря, предоставив им налоговые льготы, а также послабления по аренде и коммунальным платежам. Кроме того, обсуждается введение строгих стандартов качества для обеспечения безопасности и высокого уровня детского отдыха.

