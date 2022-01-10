Москвичам рассказали, как изменилась стоимость ОСАГО в России

Теперь в Москве полис ОСАГО подешевел на 10 процентов. Также стоимость уменьшилась для автовладельцев из Тюмени и Екатеринбурга. Однако в регионах страховые компании, наоборот, подняли цену полиса.

Они воспользовались указом Центробанка, который установил новую верхнюю границу для единого тарифного коридора. Теперь она на 10% больше – 5 980 рублей. От этой суммы и рассчитывают базовый тариф "автогражданки".

Отмечают, что в основном изменения коснулись сельской местности и малых городов. И выше всего цены на ОСАГО поднялись в Башкирии – на 36% и в Дагестане – на 20%. Также больше платить за полис придется в Приморском крае, Туве, Чечне, Ингушетии, Хакассии и на Чукотке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.