09 сентября, 07:45

Общество

В Роспотребнадзоре предложили запустить портал для проверки кафе и ресторанов

Специальный портал для проверки кафе и ресторанов хотят запустить в России. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В системе будут храниться все разрешительные документы, выданные в России какому-либо юридическому лицу.

В случае если необходимой бумаги не окажется, появится предупреждение, что визит в это место небезопасен. Как отметили в ведомстве, на данный момент действуют отдельные элементы системы. Они позволили выявить ряд незарегистрированных заведений, где не проводились обязательные проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляДарья Крамарова

