Рекордное количество кафе и ресторанов открыли за 6 месяцев в Москве

Почти 700 кафе и ресторанов открыли за 6 месяцев 2025 года в Москве, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, это примерно столько же заведений, сколько появилось в столице за предыдущих два года. Например, в 2024 году открыли 348 новых кафе и ресторанов, в 2023-м – 364.

Цыганков отметил, что в 2010 году в столице было всего 8,5 тысячи заведений, сейчас их уже 22,5 тысячи. В это число вошли как рестораны высокой кухни, так и маленькие кафе у дома. Общее число посадочных мест на текущий момент составляет 858 тысяч.

