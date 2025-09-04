Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 15:30

Экономика

Рекордное количество кафе и ресторанов открыли за 6 месяцев в Москве

Рекордное количество кафе и ресторанов открыли за 6 месяцев в Москве

Маркетолог объяснил, зачем Zara и Uniqlo могли подать заявки в Роспатент

Эксперт рассказал, вернутся ли Uniqlo и Zara на российский рынок

На ВЭФ обсудили возможность снижения ключевой ставки

Бензин вырос в цене на 11% за год

Количество вкладов до 100 тыс руб выросло в три раза в России

"Торги Москвы": как принять участие в аукционах

Эксперт рассказал, какие изменения ожидаются в программе "Семейная ипотека"

Продажи новых легковых автомобилей выросли в России в августе 2025 года

Число незанятых площадей выросло в торговых центрах Москвы

Почти 700 кафе и ресторанов открыли за 6 месяцев 2025 года в Москве, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По словам эксперта, это примерно столько же заведений, сколько появилось в столице за предыдущих два года. Например, в 2024 году открыли 348 новых кафе и ресторанов, в 2023-м – 364.

Цыганков отметил, что в 2010 году в столице было всего 8,5 тысячи заведений, сейчас их уже 22,5 тысячи. В это число вошли как рестораны высокой кухни, так и маленькие кафе у дома. Общее число посадочных мест на текущий момент составляет 858 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика