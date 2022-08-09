Активисты движения "Ветераны России" предложили запреть рэп в стране

В РФ активисты движения "Ветераны России" выступили с инициативой запретить рэп. По их мнению, в речитативах слишком много мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя и правонарушений.

Общественники предлагают последовать примеру Китая, где запретили татуировки и рэп на телевидении. Что по этому поводу думают москвичи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.