Посикунчики стали популярны в Сети после того, как их попробовал Уиткофф

Еще полвека назад посикунчики были известны только на Урале. Однако недавно эти мини-пирожки или чебуреки с крабом стали популярны в Сети. Это произошло после того, как их пробовали приехавшие в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Помимо горячей закуски, в одном из столичных ресторанов они также попробовали салат "Столичный" и морские деликатесы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.