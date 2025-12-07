В Москве установилась аномально теплая для декабря погода

Первое воскресенье декабря в Москве оказалось по-настоящему теплым. Утром температура воздуха в столице составляет 0 градусов, но днем воздух прогреется до 2–3 градусов, что на 4 градуса выше климатической нормы.

Ветер будет слабым, от 3 до 4 метров в секунду, а осадков не ожидается. К вечеру похолодает до 0 градусов. Такая аномально теплая погода сохранится и на всей следующей неделе. Однако синоптики прогнозируют, что зима постепенно начнет брать свое.

