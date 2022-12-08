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Новости

08 декабря, 18:00

Общество

Более 115 млн международных посылок прошли через таможню Внуково за 2022 год

Более 115 млн международных посылок прошли через таможню Внуково за 2022 год

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Более 115 миллионов международных посылок прошли за этот год через таможенный пост Внуково, он находится в ТиНАО. В данный момент таможня справляется с повышенной нагрузкой.

Каждый день через этот пункт проходят тысячи почтовых отправлений, и работникам необходимо их досмотреть, чтобы выявить запрещенные товары. Для этого они используют спецтехнику. Также в почтовом цехе работает кинолог с собакой.

Как готовят четвероногих сотрудников? И откуда чаще всего в Россию приходят посылки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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