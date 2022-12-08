Дептранс предупредил о заторах до девяти баллов в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Загруженность дорог в столице вечером 8 декабря может достигнуть девяти баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В городе местами идет снег, из-за чего на дорогах плохая видимость. Этот фактор, низкие скорости, мелкие аварии и проведение строительных работ на дорогах осложняют движение. Автомобилистов призывают воспользоваться вечером городским транспортом или отложить поездки на более позднее время.

Если поездка неизбежна, водителей призывают быть внимательными: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения, а также быть аккуратнее на съездах с эстакад и мостов.

Уже сейчас движение затруднено на Третьем транспортном кольце в районе Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов по направлению в центр, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Позже движение осложнится в центре, на Третьем транспортном кольце, на вылетных магистралях в сторону области и в районе участков с ремонтными работами.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы устраняют последствия сильного снегопада. В городе выпало до 1 сантиметра снега, показатель в течение дня может достигнуть двух сантиметров. Специалисты очищают улично-дорожную сеть, дворовые территории, а также парковочные места.

Особое внимание работники уделили пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

Ближе к выходным москвичей ждет затяжной снегопад. За выходные высота снежного покрова в столице увеличится на 5–10 сантиметров. А уже в понедельник, 12 декабря, в городе ожидается рекордное количество осадков.



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