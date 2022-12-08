Московские городские службы ликвидируют последствия снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы столицы устраняют последствия сильного снегопада, сообщается в телеграм-канале московского комплекса городского хозяйства.

В городе выпало до 1 сантиметра снега, показатель в течение дня может достигнуть 2 сантиметров. Специалисты очищают улично-дорожную сеть, дворовые территории, а также парковочные места.

Особое внимание работники уделили пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим механизированное подметание улично-дорожной сети и при необходимости – противогололедную обработку", – говорится в сообщении.

В связи с обильным снегопадом водителям рекомендовали быть более бдительными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем в столичном Дептрансе предупредили о заторах на московских дорогах в пять баллов. Они образовались на ТТК в районе Северянинского путепровода, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, а также на Киевском шоссе.

Ближе к выходным москвичей ждет затяжной снегопад. За выходные высота снежного покрова в столице увеличится на 5–10 сантиметров. А уже в понедельник, 12 декабря, в городе ожидается рекордное количество осадков.



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