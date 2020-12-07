Американские полицейские украсили елку фотографиями пойманных преступников

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Полицейские из американского штата Алабама украсили рождественскую елку фотографиями пойманных преступников, сообщает "Мир 24".

Свое праздничное дерево правоохранители выложили в социальные сети, но пользователи негативно отнеслись к их поступку.

"Мы украсили нашу ель портретами головорезов, чтобы показать, сколько их мы задержали в этом году", – подписали свою публикацию полицейские.

Среди 8 тысяч комментариев, которые собрались под постом, были и слова благодарности в адрес стражей порядка. Но большинство пользователей сочли такой декор жестоким и унизительным.

Позднее публикацию удалили. По словам представителя департамента полиции в округе, рождественское дерево украсили портретами преступников только в фотошопе.

1 декабря в Якутске зажгли первую в стране новогоднюю елку. По традиции праздничное дерево зажгли Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель зимы Чысхаан с Полюса Холода. Елка зажглась по сигналу главы Якутии Айсена Николаева. Он поздравил якутов с наступающим Новым годом из студии НВК "Саха".

