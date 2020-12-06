На Украине ликвидировали елочные игрушки "Армия России"

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Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России".

Как сообщил в субботу и. о. главы правления фабрики Павел Гукасов, история получила широкий общественный резонанс, после чего тираж игрушек был ликвидирован. По его словам, Россия была одним из рынков сбыта продукции. В борьбе за рынок с китайскими производителями фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка.

Гусаков добавил, развитие новых проектов заняло основной ресурс его времени, поэтому все заказы от российской стороны шли без его внимания. "Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", – написал он в Facebook.

Гукасов также принес извинения от имени фабрики. Однако позже на фабрику прибыли военные, которые принимали участие в операции в Донбассе. Они потребовали, чтобы собственник показал утилизированные игрушки и контракты.

В ответ на это бизнесмен признался, что у него есть контракт с Россией, и что это не запрещено законом. "Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги", - цитирует директора издание "Страна.UA". В результате на место прибыли правоохранители. Проводится осмотр помещения.

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская ранее отметила, что промышленность страны не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ.