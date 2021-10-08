Time поместил на обложку портрет Цукерберга с предложением удалить Facebook

Марк Цукерберг попал на обложку журнала Time. Поверх фотографии поместили окошко с предложением удалить Facebook.

В новом номере выйдет статья, посвященная обвинениям в адрес компании, которые прозвучали на этой неделе в Сенате конгресса США. 5 октября состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген рассказала, что в компании знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, однако не приняли мер, чтобы что-то исправить. Сам Цукерберг все отрицает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.