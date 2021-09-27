Жительница дома в Ногинске рассказала, как спасали ее кота

В подмосковном Ногинске 27 сентября завершили операцию по спасению домашних животных, оставшихся в квартирах после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме. Трагедия произошла 8 сентября: часть здания обрушилась, в результате чего семь человек погибли и еще более десяти пострадали. После ЧП волонтеры сообщили, что в доме все еще остаются домашние животные. Рассказываем, как проходила операция спасения.



Спасли всех

Взрыв газа в жилом доме в Ногинске 8 сентября обрушил стену здания сразу на нескольких этажах. Жертвами ЧП стали семь человек, еще более десяти пострадали. Жильцов оперативно переселили, однако некоторые заявили, что их питомцы до сих пор остаются в разрушенном доме.

В своих соцсетях член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова рассказала, что якобы в спасении нуждаются 17 кошек и собак. "Как передают волонтеры, они сидят на подоконниках и ждут помощи. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут", – написала она.

Однако информацию о количестве ожидающих спасения животных не подтвердили в пресс-службе Богородского городского округа Московской области.

"При эвакуации большую часть домашних животных жильцы сами успели вывести. Для вызволения оставшихся животных в первые дни спасателями при поддержке волонтеров, администрации Богородского округа и активных жителей была проведена серия спецопераций", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте органов местного самоуправления 26 сентября.

Сложности с вызволением питомцев возникли из-за того, что работы могли спровоцировать обрушение здания. По состоянию на 27 сентября всех питомцев уже вызволили, при этом больше заявлений от жителей не поступало, сообщили Москве 24 в пресс-службе подмосковного главка МЧС.





пресс-служба ГУ МЧС по Московской области Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области совместно со специалистами ГКУ МО "Мособлпожспас" и отрядом "Центроспас" спасли животных из трех квартир аварийного многоквартирного дома по улице 28 Июня, дом 9А, в подмосковном городском округе Богородский. Животные переданы зоозащитникам.

В пресс-службе Богородского городского округа Подмосковья также подтвердили, что из здания спасли всех животных.



Подкармливали как могли

После взрыва газа хозяева подкармливали только кошку с первого этажа, поскольку еду ей можно было закинуть в окно, рассказала Москве 24 основатель фонда помощи животным "Все жизни важны" Надежда Аветисян.

На протяжении последних нескольких дней она с другими волонтерами работала над спасением оставшихся в полуразрушенном доме питомцев.





Надежда Аветисян основатель фонда помощи животным "Все жизни важны" С шестым этажом было сложно, потому что нельзя было добраться с помощью самодельной лестницы. Поэтому добивались разрешения, чтобы техничка МЧС проехала к воротам и подъехала близко к дому, чтобы можно было поднять кран. Сегодня поставили на два окна квартиры две котоловки, кот туда попался практически сразу.

Аветисян добавила, что кошка со второго этажа и кот Марсель с шестого этажа все эти дни были без внешних источников еды и питались лишь остатками пищи в квартире. C помощью дрона 26 сентября волонтеры попытались доставить питомцам корм, но им это не удалось сделать, подчеркнула она. "Волонтеры подвесили пластиковый стаканчик с водой, но при доставке нитка зацепилась за что-то и ничего не вышло", – сказала Аветисян.

По ее словам, всех спасенных животных отвезли к ветеринару на осмотр. Кошка со второго этажа сейчас очень истощена.

"Несмотря на спасение, неизвестны последствия для здоровья животных. Дело в том, что после такого критического времени без еды многие кошки умирают даже после спасения, потому что происходят необратимые процессы", – заключила специалист.



"Без Марселя очень переживала"

27 сентября спасатели вызволили заточенного в квартире на шестом этаже двухлетнего кота Марселя – чистокровного шотландца. Хозяйка питомца Ангелина рассказала Москве 24, что его передали волонтерам.





Ангелина хозяйка спасенного кота Марселя Без Марселя очень переживала, особенно когда начали кидать фотографии умерших котов, среди которых были похожие на моего. Но затем увидела видео с квадрокоптера, как он сидит у окна живой и ждет, когда его спасут.

Девушка уточнила, что сейчас Марсель находится в прекрасном состоянии и даже не похудел. "Видимо, он очень умный, начал доедать хлеб, рис, сырую курицу, которые остались. Разорвал пакет с кормом. То есть выживал как мог", – говорит жительница пострадавшего дома.

Также она призналась, что самостоятельно лезть в квартиру за любимым питомцем не планировала, потому что это слишком рискованно. "Я в своем уме. На это есть службы, которые могут помочь", – добавила девушка.

Шотландца ловили при помощи двух котоловок. "Внутрь положили корм, чтобы его приманить, и поставили на окна. Его быстро поймали", – сказала Ангелина.

Сама девушка сейчас находится в Нижнем Новгороде, вернуться в Ногинск и забрать животное она планирует в середине октября.

