Жительница дома в Ногинске рассказала, как спасали ее кота

В подмосковном Ногинске 27 сентября завершили операцию по спасению домашних животных, оставшихся в квартирах после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме. Трагедия произошла 8 сентября: часть здания обрушилась, в результате чего семь человек погибли и еще более десяти пострадали. После ЧП волонтеры сообщили, что в доме все еще остаются домашние животные. Рассказываем, как проходила операция спасения.
Спасли всех
Взрыв газа в жилом доме в Ногинске 8 сентября обрушил стену здания сразу на нескольких этажах. Жертвами ЧП стали семь человек, еще более десяти пострадали. Жильцов оперативно переселили, однако некоторые заявили, что их питомцы до сих пор остаются в разрушенном доме.
В своих соцсетях член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова рассказала, что якобы в спасении нуждаются 17 кошек и собак. "Как передают волонтеры, они сидят на подоконниках и ждут помощи. Хозяева смотрят на них через забор, за который их не пускают, и плачут", – написала она.
Однако информацию о количестве ожидающих спасения животных не подтвердили в пресс-службе Богородского городского округа Московской области.
"При эвакуации большую часть домашних животных жильцы сами успели вывести. Для вызволения оставшихся животных в первые дни спасателями при поддержке волонтеров, администрации Богородского округа и активных жителей была проведена серия спецопераций", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте органов местного самоуправления 26 сентября.
Сложности с вызволением питомцев возникли из-за того, что работы могли спровоцировать обрушение здания. По состоянию на 27 сентября всех питомцев уже вызволили, при этом больше заявлений от жителей не поступало, сообщили Москве 24 в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
В пресс-службе Богородского городского округа Подмосковья также подтвердили, что из здания спасли всех животных.
Подкармливали как могли
После взрыва газа хозяева подкармливали только кошку с первого этажа, поскольку еду ей можно было закинуть в окно, рассказала Москве 24 основатель фонда помощи животным "Все жизни важны" Надежда Аветисян.
На протяжении последних нескольких дней она с другими волонтерами работала над спасением оставшихся в полуразрушенном доме питомцев.
Аветисян добавила, что кошка со второго этажа и кот Марсель с шестого этажа все эти дни были без внешних источников еды и питались лишь остатками пищи в квартире. C помощью дрона 26 сентября волонтеры попытались доставить питомцам корм, но им это не удалось сделать, подчеркнула она. "Волонтеры подвесили пластиковый стаканчик с водой, но при доставке нитка зацепилась за что-то и ничего не вышло", – сказала Аветисян.
По ее словам, всех спасенных животных отвезли к ветеринару на осмотр. Кошка со второго этажа сейчас очень истощена.
"Несмотря на спасение, неизвестны последствия для здоровья животных. Дело в том, что после такого критического времени без еды многие кошки умирают даже после спасения, потому что происходят необратимые процессы", – заключила специалист.
"Без Марселя очень переживала"
27 сентября спасатели вызволили заточенного в квартире на шестом этаже двухлетнего кота Марселя – чистокровного шотландца. Хозяйка питомца Ангелина рассказала Москве 24, что его передали волонтерам.
Девушка уточнила, что сейчас Марсель находится в прекрасном состоянии и даже не похудел. "Видимо, он очень умный, начал доедать хлеб, рис, сырую курицу, которые остались. Разорвал пакет с кормом. То есть выживал как мог", – говорит жительница пострадавшего дома.
Также она призналась, что самостоятельно лезть в квартиру за любимым питомцем не планировала, потому что это слишком рискованно. "Я в своем уме. На это есть службы, которые могут помочь", – добавила девушка.
Шотландца ловили при помощи двух котоловок. "Внутрь положили корм, чтобы его приманить, и поставили на окна. Его быстро поймали", – сказала Ангелина.
Сама девушка сейчас находится в Нижнем Новгороде, вернуться в Ногинск и забрать животное она планирует в середине октября.