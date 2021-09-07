Россиян предупредили о штрафе за подглядывание в чужие окна

Россиян предупредили о наказании за регулярное подглядывание за соседями. Это могут расценить как вторжение в частную жизнь, и тогда начинает действовать Уголовный кодекс.

Ранее юристы предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. По словам экспертов, покупка липовой регистрации или попытка получить налоговый вычет, на который гражданин даже не имеет права, являются уголовным преступлением, однако часто россияне совершают эти действия, не подозревая, что они незаконны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.