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07 марта, 08:00

Общество

Кондитер рассказала, как выбрать вкусные трюфели к 8 Марта

Кондитер рассказала, как выбрать вкусные трюфели к 8 Марта

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Шоколадные трюфели остаются одним из самых популярных лакомств к 8 Марта. Кондитер Ольга Лакомка объяснила, что классические конфеты готовят из сливок, сливочного масла и какао. Если в составе есть глазурь, сухое молоко или маргарин, это уже не традиционные трюфели, а их более дешевые аналоги.

По словам эксперта, настоящие трюфели не хранятся долго – их срок годности не превышает двух недель. При этом конфеты с заменителями ингредиентов могут сохранять свежесть до года. Кондитер добавила, что форма у таких конфет может быть разной – круглой, куполообразной или даже бесформенной, как у настоящих грибов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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