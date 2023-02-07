Москвичам рассказали, как не впасть в зимнюю депрессию

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что январь в Москве оказался самым мрачным за последние 55 лет. Так, 25 дней месяца не было видно солнце.

Также Вильфанд рассказал, что, по данным обсерватории МГУ, прошедший январь также оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии. Будет ли февраль таким же темным? И как не впасть в зимнюю депрессию?

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