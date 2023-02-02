Акция "Накорми птицу" стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Москве стартовала акция "Накорми птицу". В рамках нее жители могут накормить птиц или соорудить для пернатых кормушки, рассказали в пресс-службе Мосприроды.

"Стартовала экологическая акция "Накорми птицу" для помощи зимующим в городе пернатым, инициированная "Мосволонтером" при поддержке Мосприроды", – цитирует сообщение Агентство "Москва".

Акция продлится в течение месяца. Жители столицы могут оставить корм для пернатых в уже оборудованных или собственных кормушках. В Мосприроде уточнили, что птиц можно угостить семенами тыквы, подсолнечника и льна, а также фундуком, желудями, рапсом и лесными орехами.

Желающим сделать кормушки рекомендовали изготавливать их из дерева, фанеры, джута, а также обратить внимание на изделия из керамики. Адреса сбора изделий опубликованы на сайте Мосприроды.

Ранее Мосприрода запустила проект "Пернатый аудиогид", в рамках которого москвичи смогут научиться различать птиц, в том числе и по пению. В специальном разделе на сайте Мосприроды можно будет не только прочитать и посмотреть, как выглядят пернатые, но и послушать их голоса. В рамках проекта москвичам расскажут о 50 видах птиц, обитающих в Московском регионе.



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