Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска предложили упростить в РФ

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову упростить механизм разделения ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что стандартная продолжительность такого отпуска составляет 28 дней. Согласно закону, работник может разделить его, однако каждая из частей должна быть не менее 14 дней. По мнению Орлова, данное условие может быть обременительно как для работника, который хотел бы взять недельный отпуск, так и для работодателя, который может столкнуться с проблемами с ротацией персонала из-за отсутствия ключевого сотрудника.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличии 14-дневного периода отпуска при его разделении", – говорится в письме Орлова на имя Котякова.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты России предложили внести изменения в закон "О противодействии коррупции" и в отдельные законодательные акты, по которым на руководителей будет возложена обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных.

Согласно новым изменениям, если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то его могут уволить из-за утраты доверия.

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