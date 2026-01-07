Российские регионы запустили программы по вовлечению пенсионеров в работу

В российских регионах по поручению правительства запускают программы по вовлечению граждан, в том числе пенсионеров, в трудовую деятельность. При этом соискатели старше 30 лет все чаще сталкиваются с эйджизмом.

Эксперты рекомендуют в таких ситуациях уточнять реальные условия труда, так как иногда соискатели ошибочно воспринимают требования как дискриминацию. Психологи советуют не снижать самооценку из-за отказов и помнить о своем опыте.

