Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 10:00

Общество

Российские регионы запустили программы по вовлечению пенсионеров в работу

Российские регионы запустили программы по вовлечению пенсионеров в работу

В Госдуме предложили ликвидировать все несанкционированные зимние горки

Москвичи могут записать видеопоздравления для участников спецоперации

Москву к концу недели может существенно засыпать снегом

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Рождественские службы прошли в 500 храмах столицы

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Рождественские службы начались в храмах Москвы

Фейерверк запустили из окон квартиры дома в Котельниках

В российских регионах по поручению правительства запускают программы по вовлечению граждан, в том числе пенсионеров, в трудовую деятельность. При этом соискатели старше 30 лет все чаще сталкиваются с эйджизмом.

Эксперты рекомендуют в таких ситуациях уточнять реальные условия труда, так как иногда соискатели ошибочно воспринимают требования как дискриминацию. Психологи советуют не снижать самооценку из-за отказов и помнить о своем опыте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаЕлена Поляница

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика