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Новости

06 декабря, 19:45

Общество

Новости часа: все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа – Мурашко

Новости часа: все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа – Мурашко

"Личная территория": гаражный раскол

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Число нуждающихся в гуманитарной помощи вырастет на 65 миллионов человек в 2023 году. Об этом сообщили в ООН.

Землетрясение в 2 балла с эпицентром в Монголии ощутили жители Иркутской области. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

РЖД предоставят скидку 40% на билеты в купе поездов дальнего следования 30–31 декабря. О скидке стало известно в телеграм-канале компании.

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