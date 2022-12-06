Новости часа: все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа – Мурашко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все российские вакцины от гриппа эффективны против свиного гриппа. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Число нуждающихся в гуманитарной помощи вырастет на 65 миллионов человек в 2023 году. Об этом сообщили в ООН.

Землетрясение в 2 балла с эпицентром в Монголии ощутили жители Иркутской области. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

РЖД предоставят скидку 40% на билеты в купе поездов дальнего следования 30–31 декабря. О скидке стало известно в телеграм-канале компании.