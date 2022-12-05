05 декабря, 19:20M24.RU
Специалисты рассказали, как научиться быть профессиональным волонтером
5 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "О новых трендах в волонтерской помощи".
Перед журналистами выступили:
- руководитель Союза волонтерских организаций и движений, руководитель межрегиональной организации "Клуб волонтеров" Дарья Манакова;
- руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский;
- почетный волонтер межрегиональной общественной организации волонтеров "Клуб волонтеров" Анастасия Незнамова.