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Новости

05 декабря, 19:20

M24.RU

Специалисты рассказали, как научиться быть профессиональным волонтером

Специалисты рассказали, как научиться быть профессиональным волонтером

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5 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "О новых трендах в волонтерской помощи".

Перед журналистами выступили:

  • руководитель Союза волонтерских организаций и движений, руководитель межрегиональной организации "Клуб волонтеров" Дарья Манакова;
  • руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский;
  • почетный волонтер межрегиональной общественной организации волонтеров "Клуб волонтеров" Анастасия Незнамова.
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