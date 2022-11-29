Иммунолог рассказал, можно ли заразиться менингитом от посылки OZON

На одном из складов маркетплейса OZON в Подмосковье зафиксировали случаи заражения инфекционным менингитом: под наблюдением врачей оказались более двух десятков человек. При этом то, что заражение является массовым, в компании отрицают. Разбираемся, как менингит мог появиться на предприятии и грозит ли клиентам маркетплейса заражение через посылку.

Все под наблюдением

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

С клинической картиной инфекционного менингита госпитализировали 11 сотрудников склада OZON в подмосковной Истре. Семеро из них обнаружили во время медосмотра контактных лиц. Также в очагах заражения специалисты выявили более 15 человек, у которых есть признаки ОРВИ, их также госпитализировали.





из сообщения управления Роспотребнадзора по Московской области В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция сотрудников склада, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных лиц. Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия.

Главврач Красногорской городской больницы Патимат Ильясова рассказала на оперативном совещании округа, что первый очаг заболевания специалисты обнаружили в одном из общежитий в поселке Нахабино. Еще два выявлены в городах Истре и Дедовске. По словам Ильясовой, четыре пациента больницы попали в реанимацию с тяжелым течением болезни.

Представитель пресс-службы OZON Анастасия Гаедская заявила Москве 24, что сам склад продолжает работать со всеми мерами предосторожности, о массовой заболеваемости сотрудников речи не идет. В помещении уже проведена "тотальная дезинфекция", введены масочный режим и регулярные медицинские осмотры, а все работники предприятия проходят вакцинацию сертифицированным препаратом. Она подчеркнула, что заразиться менингитом от посылок со склада маркетплейса нельзя, а получать заказы для клиентов по-прежнему безопасно.

Под контроль обстановку взяло управление Роспотребнадзора по Московской области, к работе подключился региональный Минздрав и руководство маркетплейса.

Что грозит заразившимся?

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Менингит – это опасное заболевание, которое передается в основном воздушно-капельным путем при плотном контакте между людьми. Об этом в разговоре с телеканалом Москва 24 предупредил директор Центра глобальной вирусологической сети, адъютант-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

"Поэтому неудивительно, что работники одного предприятия заразились. Видимо, они долго находились в общем помещении. Это характерно для такого типа респираторных заболеваний", – рассказал Чумаков.

Одним из ярко выраженных симптомов менингита является резкая головная боль, после чего может наступить поражение оболочек мозга и его отек. Специалист подчеркнул, что в отдельных случаях заболевание приводит к тяжелым последствиям, которые остаются на всю жизнь.





Константин Чумаков директор Центра глобальной вирусологической сети, адъютант-профессор Университета Джорджа Вашингтона Бактериальный менингит может вызывать довольно быстрое тяжелое течение болезни, иногда со смертельным исходом. Очень часто люди остаются инвалидами на всю жизнь.

Чумаков предположил, что заражение могло пойти с человека, который принес эти бактерии в коллектив. Где именно распространитель их подцепил, сказать невозможно. Вероятность вспышки увеличивается, если в помещении, где люди находятся длительное время, есть проблемы с вентиляцией, добавил специалист.

Бояться нечего

Если зараженный менингитом человек чихает и кашляет в замкнутом пространстве, бактерии оседают на всевозможных поверхностях, отметил в беседе с Москвой 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Однако просуществовать на них они способны недолго, успокоил эксперт.

"Способность бактерий выжить в условиях окружающей среды очень ограниченна. В зависимости от поверхности, это от 30 минут до 2,5 часа", – привел подробности Крючков.

Заражение менингитом от поверхности специалист назвал "казуистическим случаем". В основном это происходит от уже заболевшего человека, уточнил он.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Мне сложно представить, что источник заражения успел почихать и покашлять на конкретную посылку и передать ее в доставку. Да таким образом, чтобы ее доставили в течение 1–1,5 часа. Это казуистический случай, вряд ли здесь стоит чего-либо опасаться.

После того как в помещении проводится дезинфекция, а заболевших менингитом изолируют, вся опасность сводится на нет. Совершенно точно ситуация на складе маркетплейса не перерастет в эпидемию, заключил иммунолог.