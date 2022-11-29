Иммунолог рассказал, можно ли заразиться менингитом от посылки OZON

На одном из складов маркетплейса OZON в Подмосковье зафиксировали случаи заражения инфекционным менингитом: под наблюдением врачей оказались более двух десятков человек. При этом то, что заражение является массовым, в компании отрицают. Разбираемся, как менингит мог появиться на предприятии и грозит ли клиентам маркетплейса заражение через посылку.
Все под наблюдением
С клинической картиной инфекционного менингита госпитализировали 11 сотрудников склада OZON в подмосковной Истре. Семеро из них обнаружили во время медосмотра контактных лиц. Также в очагах заражения специалисты выявили более 15 человек, у которых есть признаки ОРВИ, их также госпитализировали.
Главврач Красногорской городской больницы Патимат Ильясова рассказала на оперативном совещании округа, что первый очаг заболевания специалисты обнаружили в одном из общежитий в поселке Нахабино. Еще два выявлены в городах Истре и Дедовске. По словам Ильясовой, четыре пациента больницы попали в реанимацию с тяжелым течением болезни.
Представитель пресс-службы OZON Анастасия Гаедская заявила Москве 24, что сам склад продолжает работать со всеми мерами предосторожности, о массовой заболеваемости сотрудников речи не идет. В помещении уже проведена "тотальная дезинфекция", введены масочный режим и регулярные медицинские осмотры, а все работники предприятия проходят вакцинацию сертифицированным препаратом. Она подчеркнула, что заразиться менингитом от посылок со склада маркетплейса нельзя, а получать заказы для клиентов по-прежнему безопасно.
Под контроль обстановку взяло управление Роспотребнадзора по Московской области, к работе подключился региональный Минздрав и руководство маркетплейса.
Что грозит заразившимся?
Менингит – это опасное заболевание, которое передается в основном воздушно-капельным путем при плотном контакте между людьми. Об этом в разговоре с телеканалом Москва 24 предупредил директор Центра глобальной вирусологической сети, адъютант-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.
"Поэтому неудивительно, что работники одного предприятия заразились. Видимо, они долго находились в общем помещении. Это характерно для такого типа респираторных заболеваний", – рассказал Чумаков.
Одним из ярко выраженных симптомов менингита является резкая головная боль, после чего может наступить поражение оболочек мозга и его отек. Специалист подчеркнул, что в отдельных случаях заболевание приводит к тяжелым последствиям, которые остаются на всю жизнь.
Чумаков предположил, что заражение могло пойти с человека, который принес эти бактерии в коллектив. Где именно распространитель их подцепил, сказать невозможно. Вероятность вспышки увеличивается, если в помещении, где люди находятся длительное время, есть проблемы с вентиляцией, добавил специалист.
Бояться нечего
Если зараженный менингитом человек чихает и кашляет в замкнутом пространстве, бактерии оседают на всевозможных поверхностях, отметил в беседе с Москвой 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Однако просуществовать на них они способны недолго, успокоил эксперт.
"Способность бактерий выжить в условиях окружающей среды очень ограниченна. В зависимости от поверхности, это от 30 минут до 2,5 часа", – привел подробности Крючков.
Заражение менингитом от поверхности специалист назвал "казуистическим случаем". В основном это происходит от уже заболевшего человека, уточнил он.
После того как в помещении проводится дезинфекция, а заболевших менингитом изолируют, вся опасность сводится на нет. Совершенно точно ситуация на складе маркетплейса не перерастет в эпидемию, заключил иммунолог.