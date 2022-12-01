Лавров начал пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в данный момент пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности. Центральная тема – украинский кризис, а также продовольственная и энергобезопасность.

Глава ведомства заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны, которую сам ведет против РФ. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД.

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