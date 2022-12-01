11:45Политика
Лавров начал пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в данный момент пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности. Центральная тема – украинский кризис, а также продовольственная и энергобезопасность.
Глава ведомства заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны, которую сам ведет против РФ. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.