Глава Роспотребнадзора напомнила о профилактике перед поездками в Азию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила туристам о правилах профилактики перед поездками в азиатские страны. Поводом стало обсуждение рисков распространения лихорадки чикунгунья в России.

Она подчеркнула, что в нашей стране нет комаров, которые являются переносчиками этого заболевания. Поэтому заболеть могут только те, кто отправляется в путешествие за границу. Для тех, кто не выезжает за пределы России, поводов для беспокойства нет.

