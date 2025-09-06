Форма поиска по сайту

06 сентября, 09:15

Общество

Глава Роспотребнадзора напомнила о профилактике перед поездками в Азию

Глава Роспотребнадзора напомнила о профилактике перед поездками в Азию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила туристам о правилах профилактики перед поездками в азиатские страны. Поводом стало обсуждение рисков распространения лихорадки чикунгунья в России.

Она подчеркнула, что в нашей стране нет комаров, которые являются переносчиками этого заболевания. Поэтому заболеть могут только те, кто отправляется в путешествие за границу. Для тех, кто не выезжает за пределы России, поводов для беспокойства нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Ермакова

