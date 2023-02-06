Москва присоединились к акции поддержки онкобольных "Химия была, но мы расстались"

Москва и другие крупные российские города присоединились к акции поддержки онкобольных "Химия была, но мы расстались". Проект появился два года назад, с тех пор в нем приняли участие свыше 200 пациентов.

Для участников акции бесплатно организуют профессиональные фотосессии, а затем из снимков собирают выставки. Они проходили в московском метро, на ВДНХ, а теперь портреты разместили на уличных медиафасадах. Причем на этот раз к проекту впервые присоединились мужчины.

По словам авторов проекта, в России сейчас насчитывается почти 4 миллиона онкобольных. Из них 80% нуждаются в психологической поддержке. Главная цель проекта – разрушить стереотипы об онкологии, чтобы пациенты могли свободно рассказывать о своём диагнозе.

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