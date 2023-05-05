ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении сразу на треть смертности от COVID-19 за последние четыре недели. Всего за этот период заразились коронавирусом почти три миллиона человек.

Больше всего инфицированных выявили в США – почти 400 тысяч. Далее в антирейтинге следуют Южная Корея и Япония.

В России за последние сутки медики выявили более четырех тысяч случаев заражения. При этом увеличение числа госпитализаций отмечается в 35 регионах, а снижение – в 39 регионах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.