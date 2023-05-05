Москвичам рассказали о погоде 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 5 мая, в столице и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили, что столичном регионе в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, ожидается до -2...-5 градусов ночью и холодная погода днем. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что также прогнозируется мокрый снег и появление временного снежного покрова.

Однако с наступлением второй декады мая температура воздуха в Москве будет подниматься до 20 градусов. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидается в Москве 5 мая