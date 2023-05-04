Столичных водителей призвали к внимательности из-за заморозков в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призвали к внимательности из-за заморозков в выходные дни в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По прогнозам синоптиков, с 5 по 9 мая в Москве ожидаются заморозки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах", – отметили в сообщении.

В ведомстве попросили автомобилистов на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефоны во время движения.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе ожидается от минус 2 до минус 5 градусов ночью и холодная погода днем в субботу и воскресенье, 6 и 7 мая.

Вильфанд заявил, что москвичей ожидает мокрый снег, а также снег и временный снежный покров. По словам синоптика, температурный фон в субботу и воскресенье в столичном регионе ожидается на 7–8 градусов ниже климатической нормы.



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