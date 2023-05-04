В России за сутки зафиксировали 4 273 случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 273 случая коронавируса. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.



В больницу попали 929 граждан, что на 11,9% меньше, чем 3 мая. По информации штаба, рост количества госпитализаций зафиксирован в 35 российских субъектах, снижение – в 39 регионах.

За сутки выздоровели 7 482 пациента, что на 14,2% больше, чем накануне. Скончались от коронавируса 32 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый штамм коронавирусной инфекции "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех подвариантов. Вместе с этим она подчеркнула, что на территории России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.

Попова в очередной раз порекомендовала людям с ослабленным иммунитетом носить маску и мыть руки, а также напомнила, что основным способом защиты является собственная забота человека о своем здоровье.



Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России