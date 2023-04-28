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28 апреля, 19:30

Общество

Актриса Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Актриса Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Из Единого пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова отправляются рейсы с бойцами. Проводить их приходят друзья и близкие. Перед тем, как начать службу, все военные пройдут спецподготовку на полигонах.

Поддержать военных приходят музыканты и артисты. Так, 28 апреля в пункте отбора побывала актриса Олеся Железняк. Она пообщалась с кандидатами и рассказала, что уже не в первый раз встречается с участниками спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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