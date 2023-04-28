28 апреля, 19:30Общество
Актриса Олеся Железняк посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Из Единого пункта отбора на службу по контракту на улице Яблочкова отправляются рейсы с бойцами. Проводить их приходят друзья и близкие. Перед тем, как начать службу, все военные пройдут спецподготовку на полигонах.
Поддержать военных приходят музыканты и артисты. Так, 28 апреля в пункте отбора побывала актриса Олеся Железняк. Она пообщалась с кандидатами и рассказала, что уже не в первый раз встречается с участниками спецоперации.
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