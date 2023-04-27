Колесо обозрения "Солнце Москвы" будет работать дольше в майские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Работу колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ решили продлить на майские праздники в этом году. Об этом говорится в телеграм-канале аттракциона.

"Увидеть столицу с высоты можно 29 апреля – 8 мая с 10:00 до 22:00, 9 мая с 10:00 до 23:00, 10–14 мая с 10:00 до 22:00", – отмечается в сообщении.

До этого москвичам рассказали, что столичная канатная дорога изменит режим работы в предстоящие майские праздники. Так, совершить прогулку над Москвой-рекой 1 мая можно с 10:00 до 23:00 по тарифам выходного дня. 2 мая дорога откроется с 16:00 из-за проведения еженедельной профилактики после выходных.

Ранее говорилось, что в дни майских праздников, 1, 8 и 9 мая, парковки на улицах столицы станут бесплатными. При этом автостоянки со шлагбаумами продолжат работать по стандартным тарифам.

По случаю праздничных дней россиян ожидают длительные выходные. Они продлятся с 29 апреля по 1 мая включительно, а после – с 6 по 9 мая. Две рабочие недели сократятся на один и два дня соответственно.

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