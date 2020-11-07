Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за гигантскими улитками

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ветеринары рассказали, как правильно ухаживать за гигантскими улитками – ахатинами. Рекомендации экспертов опубликовал портал мэра и правительства Москвы.
Эксперты отметили, что такой питомец не потребует много времени на уход, но на некоторые моменты владельцам улиток стоит обратить особое внимание. Например, содержать ахатину нужно в контейнере, объем которого – не менее 10 литров. На дно нужно выложить слой земли без удобрений толщиной 6–10 сантиметров.
Для "жилья" улитки необходимо организовать хорошую вентиляцию, а также поддерживать температуру около 22–24 градусов и среднюю влажность воздуха. Кроме того, нужно следить за соблюдением чистоты в контейнере.
Улиток кормят овощами и фруктами, летом питомца можно угощать одуванчиками и крапивой. В рацион ахатины необходимо добавлять кальций: например, вмешивать в овощи и фрукты размолотую в порошок яичную скорлупу.
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