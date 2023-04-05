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Общество

Заочно арестованный Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве

Заочно арестованный Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве

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Сын красноярского губернатора Артем Усс появился в Москве. Он добровольно явился в следственный департамент.

В марте Усс-младший сбежал из-под домашнего ареста в Милане, где ожидал экстрадиции в США. Там ему грозило до 75 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде и нарушению санкций. 40-летний бизнесмен заявил, что скрылся от итальянского правосудия, поскольку больше не верит в его объективность.

Однако в России у него тоже есть проблемы с законом. Мещанский суд заочно арестовал его за отмывание денег. По словам адвоката Артема Усса, пока его подзащитному изменили только меру пресечения на подписку о невыезде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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