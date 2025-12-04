Бабушка Нижнего Новгорода победила в номинации "Легенда Twitch" премии Slay

77-летняя жительница Нижнего Новгорода, известная как Бабушка Ольга, стала победителем в номинации "Легенда Twitch" российской стримерской премии Slay. Ее виртуозная игра в Counter-Strike, включая знаменитый "эйс" на карте Dust 2, впечатлила даже молодежь.

Двое популярных стримеров, наблюдая за ее успехами, решили оказать ей поддержку. Они помогли женщине закрыть кредит и перевели 150 тысяч рублей на зубные протезы и лечение ноги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.