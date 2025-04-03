Верховный суд разъяснил порядок раздела имущества после развода

Верховный суд вынес постановление по делу пары из Краснодарского края и разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым. Речь шла об автомобиле, который мужчина купил после развода и оформил на бывшую супругу. Позднее он попытался взыскать половину его стоимости, но получил отказ.

Суд указал, что имущество, приобретенное в гражданском браке, не считается совместной собственностью и не подлежит разделу. Юристы напомнили, что в России права и обязанности супругов, в том числе имущественные, возникают только с момента официальной регистрации брака в ЗАГСе.

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