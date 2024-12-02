Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов. Так, с 3 декабря всех задолжавших такого рода плату за квартиры, дачи и автомобили начнут финансово наказывать.

Перед этим гражданам вышлют требование об оплате, но при его невыполнении обратятся в суд, который и примет решение о наказании. Кроме того, приставы могут ограничить выезд за границу, арестовать банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.