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02 декабря, 09:45

Общество

Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов

Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов

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Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов. Так, с 3 декабря всех задолжавших такого рода плату за квартиры, дачи и автомобили начнут финансово наказывать.

Перед этим гражданам вышлют требование об оплате, но при его невыполнении обратятся в суд, который и примет решение о наказании. Кроме того, приставы могут ограничить выезд за границу, арестовать банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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