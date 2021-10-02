Граждан с судимостью предложили не брать на работу в такси

Граждан, которые имеют судимость, предложили не брать на работу в такси. Речь идет о лицах с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.



Предполагается, что в ТК появится статья, которая введет запрет на работу таксистом и в пассажирских перевозках тем, кто был осужден за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также терроризм. Ограничение будет действовать также в странах Евразийского экономического союза. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

