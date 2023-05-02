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02 мая, 23:30

Общество

Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов

Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов

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Глава Лиги безопасного интернета сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов.

Одна из самых богатых интернет-коучей Елена Блиновская сейчас находится под домашним арестом. Финансовая проверка других "миллиоников" продолжается. Блогерам Дине Саевой и Оксане Самойловой временно закрыли доступ к счетам их некоторых фирм.

Кто еще попал в список Федеральной налоговой службы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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