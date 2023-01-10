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Общество

Правительство РФ утвердило нацстратегию действий в интересах женщин до 2030 года

Правительство РФ утвердило нацстратегию действий в интересах женщин до 2030 года

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Экономически независимые и политически активные – такими видят россиянок в правительстве. Изменения отношения к женщинам кабинет министров заложил в новую национальную стратегию, документ уже подписал Михаил Мишустин.

В документе упоминается два показательных факта: в отраслях, где заработная плата ниже средней по экономике, женщины составляют от 60 до 80% работников. А разрыв между зарплатами мужчин и женщин последние годы держится на уровне 28%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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