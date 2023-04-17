Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов горслужб

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сводную мобильную группировку пожарных, спасателей и специалистов городских служб создали в Москве. В нее вошли 6 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц спецтехники, включая новейшие образцы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Уникальность группировки – во входящих в ее состав 25 мобильных отрядах из специалистов инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник рассказал, что специалисты на регулярной основе проходят обучение. Они готовы к быстрому реагированию на любые происшествия, в том числе природные пожары наравне с профессиональным пожарными и спасателями.

В состав сводной мобильной группировки также вошла группа управления, связи и обеспечения работы штаба группировки. Кроме того, свое место занял авиационный отряд. Он занимается воздушной разведкой и проведением аварийно-спасательных работ, а также эвакуацией, тушением пожаров, доставкой в зону ЧС личного состава и необходимого оборудования.



В состав СМГ вошел инженерный отряд, который проводит инженерно-технические работы по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и тушению пожаров. В свою очередь, обеспечивает подачу воды для устранения лесных и ландшафтных пожаров насосно-рукавный отряд. А доставляет личный состав и необходимое оборудование в труднодоступные места и эвакуирует людей отряд высокопроходимой техники.

Кроме того, места в СМГ заняли группа медицинского обеспечения и группы мониторинга и прогнозирования по контролю состояния окружающей среды и передаче информации в штаб.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе столичных отрядов спасателей на мотоциклах.

Градоначальник отметил, что спасательные отряды на мотоциклах устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий, помогают пострадавшим, а также ищут потерявшихся в лесу и участвуют в тушении пожаров.

Мэр столицы отметил, что за прошлый год столичные отряды спасателей на мотоциклах совершили более 2 тысяч выездов.



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