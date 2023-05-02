ФНС приостановила операции со счетами компаний блогера Самойловой

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Федеральная налоговая служба приостановила операции со счетами компаний, принадлежащих блогеру Оксане Самойловой. Об этом сообщает газета "Известия".

Как следует из данных сервиса "СПАРК-Интерфакс", решение затронуло компании "Фэмэли Фест" и "Айэмспэшел". Они занимаются продажей одежды и обуви.

В последние месяцы несколько российских блогеров стали фигурантами уголовных дел о неуплате налогов в особо крупном размере. В частности, на прошлой неделе была задержана Елена Блиновская. Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Сама блогер позже признала вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня.

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала блокировать счета некоторых блогеров за неуплату налогов. При этом она не уточняла, о ком именно идет речь.



Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов