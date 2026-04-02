В подмосковных лесах ожидается грибной бум из за снежной зимы и теплого марта

В подмосковных лесах в этом году ожидается настоящий грибной бум. Снежная зима и теплый солнечный март создали идеальные условия: в почве накоплено много влаги, а воздух и земля хорошо прогреваются. В лесах уже появляются первые строчки, сморчки и саркосцифы.

В Подмосковье произрастают 27 видов грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Министерство экологии и природопользования региона призвало жителей быть внимательными и не срезать краснокнижные грибы. За это предусмотрены штрафы.

