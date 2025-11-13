Врачи напомнили о риске пневмонии в сезон простуд

Врачи напомнили, что в сезон простуд за симптомами ОРВИ, такими как кашель и температура, может скрываться пневмония. Это заболевание является основным осложнением гриппа у взрослых.

Как пояснила врач-пульмонолог Ирина Лизункова, чаще заболевают люди с ослабленным иммунитетом: пожилые с хроническими патологиями, пациенты с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также дети в организованных коллективах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.