Новости

Новости

13 ноября, 07:15

Общество

Врачи напомнили о риске пневмонии в сезон простуд

Врачи напомнили о риске пневмонии в сезон простуд

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 12 ноября

Новости социального блока Москвы

Тему образования обсудят на XI московском международном форуме "Религия и Мир"

Сильный дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Москве 15 и 16 ноября

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 13 ноября

Главную новогоднюю елку России нашли в Рузском округе Подмосковья

"Специальный репортаж": дорогая редакция

Первые в сезоне заморозки в Москве ожидаются на этой неделе

"Атмосфера": 4 градуса ожидается в Москве вечером 12 ноября

Врачи напомнили, что в сезон простуд за симптомами ОРВИ, такими как кашель и температура, может скрываться пневмония. Это заболевание является основным осложнением гриппа у взрослых.

Как пояснила врач-пульмонолог Ирина Лизункова, чаще заболевают люди с ослабленным иммунитетом: пожилые с хроническими патологиями, пациенты с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также дети в организованных коллективах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

